بث مباشر .. الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

انعقدت في تونس منذ قليل الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة .

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية امس بزيارة إلى تونس على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمُشاركة فى أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية .

https://www.youtube.com/live/iijAeWnxpVg?si=00SlJkd4YcQAU28Y

كان فى استقبال وزير الداخلية لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي نظيره التونسى والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والسفير المصري لدى تونس.