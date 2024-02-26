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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل المصري في مباراة المقاولون العرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الكابتن  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلة فريقه المختارة لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري التي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.
 

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وضمت نشكيلة المصري كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور، حسين السيد  لخط الدفاع، محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر، سمير فكري ، عمرو سعداوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري كل من عصام ثروت ، عمرو موسى ، محمد طارق ، أحمد عيد، يوسف الجوهري ، حسين فيصل ، غيلاس جناوي ، فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن.

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