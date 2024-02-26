خبراء يحذرون من مشروبات الطاقة للأطفال.. ويكشفون أثرها على الصحة العقلية والجسدية للطلاب.. وهذا ما تفعله على المدى الطويل

خبراء التعليم:

مشروبات الطاقة تشكل خطرا على الطلاب

تسبب مشكلات في القلب والاكتئاب

مشروبات الطاقة ترفع ضغط الدم لدى الشباب

استهلاك مشروبات الطاقة على المدى الطويل قد يؤدي إلى قصور القلب أو النوبات القلبية

مشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى تضيق الشرايين

مشروبات الطاقة جميعها مشروبات تستهدف رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي من خلال مكوناتها على التي تحتوي على العديد من المواد من أبرزها الكافيين، وتتعدد العلامات التجارية المنتجة لمشروبات الطاقة.

ومن المواد التي تدخل في صناعة مشروبات الطاقة تدخل مادة التورين والتي رغم فوائدها الصحية إلا أن ضمها مع الكافيين في منتج واحد لا يزال يحتاج للمزيد من الدراسات لمعرفة آثارها.

وتحتوي مشروبات الطاقة أيضا على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات بكميات أكثر من الحدود الموصى بها يوميا، والتي تعمل على ارتفاع معدل نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم كما أنه قد تؤدي إلى زيادة الشعور بالأرق والقلق، وتؤدي كميات السكر الكبيرة في تلك المشروبات إلى زيادة عدد السعرات الحرارية غير المرغوب فيها بالجسم، كما أنها تفتقر لأية قيمة غذائية للطفل.

وفي هذا السياق، مع انتشار مشروبات الطاقة في أسواقنا وتصاعد استهلاكها، حذرت الدكتورة ايمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، من التأثير الذي قد تكون له هذه المشروبات على الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالصحة العقلية والجسدية للأفراد.

المكونات والتأثير

وأشارت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن مشروبات الطاقة تحتوي على مكونات تستهدف رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي، ومن أبرز هذه المكونات هو الكافيين، ويوجد العديد من العلامات التجارية التي تنتج مشروبات الطاقة، وتحتوي أيضًا على مادة التورين، وهي مادة تحمل فوائد صحية، ولكن حذر الخبير من تأثيرها عند الجمع بينها وبين الكافيين.

أكدت الدكتورة ايمان كامل، أن مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات، تفوق الحدود الموصى بها يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه المكونات قد تسبب تأثيرات سلبية على الصحة، وخاصة عند تناولها بشكل مفرط.

كميات زائدة من الكافيين

وأوضحت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن الكافيين يعتبر من المنبهات التي تؤثر على الجهاز العصبي وتزيد من نشاط الدماغ وتسرع ضربات القلب، وفي حين أن كميات معتدلة من الكافيين قد تكون آمنة، إلا أن تناولها بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في سرعة نبضات القلب والتوتر.

ارتفاع مستويات السكر

وأضافت الدكتورة ايمان كامل، أن تحتوي مشروبات الطاقة على كميات هائلة من السكريات، مما يزيد من عدد السعرات الحرارية بشكل كبير، محذرًا من خطورة زيادة تناول السكر على الصحة، حيث يمكن أن يؤدي إلى السمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

تأثيرات نفسية

ولفتت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن الكميات الكبيرة من الكافيين قد تسبب زيادة في الشعور بالقلق والأرق، مما يؤثر على الصحة النفسية بشكل عام.

نصيحة غذائية

ونصحت الدكتورة ايمان كامل، بضرورة تقليل استهلاك مشروبات الطاقة، خاصة للأطفال، والتفضيل لبدائل صحية تحتوي على قيم غذائية مفيدة دون تأثيرات جانبية سلبية.

الحاجة إلى توازن

وأكدت الخبيرة، على أهمية فهم التوازن الصحيح في تناول هذه المشروبات، حيث يحث على الحاجة إلى الابتعاد عن الاعتماد الزائد عليها، مشددًا على أن الكميات الزائدة من الكافيين قد تؤدي إلى آثار جانبية، بما في ذلك زيادة مستويات القلق والتوتر.

تحذير من الاعتماد الزائد

وحذرت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، الطلاب من الاعتماد الزائد على مشروبات الطاقة، خاصةً في فترات الضغط النفسي أو الحاجة المؤقتة لزيادة اليقظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروبات قد تؤدي إلى اعتماد نمط حياة غير صحي، ويفتح الباب أمام خطر المخدرات.

التوعية والتحفيز الصحي

في الختام، شددت الدكتورة ايمان كامل، على أهمية التوعية حول استهلاك مشروبات الطاقة وضرورة الابتعاد عن الاعتماد الزائد عليها، ويحث على تحقيق توازن حيوي يسمح بزيادة النشاط واليقظة دون اللجوء إلى الحلول السريعة والمؤقتة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الحريري، أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، على أن مشروبات الطاقة تحمل مخاطر صحية جسيمة، حيث تتسبب في آثار جانبية تتراوح بين زيادة في سرعة نبضات القلب والتوتر، وحتى القلق والأرق، مشيرًا إلى أن هذه التأثيرات تزداد خطورة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

آثار على النظام العصبي

ولفت أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، إلى أن مشروبات الطاقة يمكن أن تؤثر على النظام العصبي، مما يتسبب في زيادة ملحوظة في سرعة النبض والتوتر، موضحًا أن هذه الآثار قد تكون خطيرة بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من مشاكل قلبية.

تأثيرات على الأطفال

بالنسبة للأطفال وصغار السن، أشار الدكتور هشام الحريري، إلى أن تلك المشروبات يمكن أن تؤدي إلى ظهور آثار جانبية أكثر بروزًا، مثل القيء والغثيان، مشددًا على ضرورة توخي الحذر في تقديمها لهذه الفئة العمرية.

أمراض مزمنة

وحذر الخبير بشكل خاص الاطفال والطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة من تناول مشروبات الطاقة، حيث يمكن أن يتفاعل تأثيرها بشكل سلبي مع الأمراض الصحية الموجودة بالفعل.

نصيحة طبية

وأوصي أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، بضرورة استشارة الأطباء قبل تناول مشروبات الطاقة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويحث على تحقيق التوازن في استهلاكها والتفكير ببدائل صحية لرفع مستويات الطاقة.

وأكد أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، أن تناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على وظيفة الكبد، موضحًا أن هذه المشروبات، التي تحتوي على كميات عالية من الكافيين والسكريات، قد تؤدي إلى توقف الكبد عن أداء وظائفه الأساسية بشكل صحيح.

تأثيرات سلبية على الكبد

وأوضح الدكتور هشام الحريري، أن تناول الكثير من مشروبات الطاقة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد، ويؤدي إلى تلف الأنسجة الكبدية، وتعد هذه التأثيرات خطيرة، حيث قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة في المستقبل.

إيقاف الوظائف الكبدية

وأضاف أستاذ علوم وتكنولوجيا التغذية بجامعة عين شمس، أن مشروبات الطاقة تحتوي على مكونات قد تؤدي إلى إيقاف الكبد عن أداء بعض وظائفه الأساسية كما ينبغي، مما يتسبب في تراكم السموم والمواد الضارة في الجسم.

نصيحة طبية

ونصح الدكتور هشام الحريري، بضرورة الانتباه لكميات استهلاك مشروبات الطاقة، وتجنب تناولها بكميات كبيرة، مشدد على أهمية اتباع نمط غذائي صحي وتقليل استهلاك المشروبات ذات الكافيين والسكريات الزائدة للحفاظ على صحة الكبد والحد من المشاكل الصحية المحتملة.