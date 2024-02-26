زيلينسكي: ترامب سيكون "ضد الأمريكيين" إذا دعّم روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيخالف إرادة المواطنين الأمريكيين إذا دعم روسيا في حربها الشاملة ضد أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي إن إن نُشرت اليوم الاثنين أنه تحدث مع رئيس مجلس النواب جونسون مؤخرًا وشعر بالتفاؤل بشأن تمرير التمويل في نهاية المطاف.

وأضاف: "قال (جونسون) إن يبذل قصارى جهده لدعم أوكرانيا، وهو يقف إلى جانبنا، ويتفهم مدى بطولاتنا".

وفي الوقت نفسه، قال كبار المشرعين الديمقراطيين إن تقاعس جونسون بشأن أوكرانيا يرجع في النهاية إلى تأثير ترامب.

وانتقد ترامب المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وهو موقف يتماشى مع وجهات نظره في السياسة الخارجية "أمريكا أولا" وقد ادعى أنه سيكون قادرًا على التفاوض على السلام في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، على الرغم من أنه لم يوضح الخطوات الملموسة لتحقيق ذلك.

وأثار ترامب أيضًا مخاوف بين حلفاء الناتو عندما قال إنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تشاء" للأعضاء الذين لا يستوفون علامة الإنفاق الدفاعي البالغة 2٪.

وقال زيلينسكي إن ترامب لا يفهم حقًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن الولايات المتحدة لم تقاتل روسيا بشكل مباشر أبدًا.

كما تناول زيلينسكي المأزق الذي يواجه المساعدات الأمريكية، قائلا إن أوكرانيا لن تكون قادرة على القيام بأي هجمات مضادة جديدة فحسب، بل من المرجح أن تكافح للدفاع عن مواقفها الحالية.

رد زيلينسكي على ادعاء السيناتور الأمريكي جي دي فانس، المعارض الصريح للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، الذي قال إن نتيجة الحرب لن تتغير حتى لو أقر المساعدات.

وقال زيلينسكي إن فانس "لا يفهم ما يجري هنا... وفهم ذلك يعني أن يأتي إلى خط المواجهة ليرى ما يجري... بدون هذا الدعم سيدرك أن ملايين الأشخاص سيقتلون".