منير فخري عبد النور: مصر تمتلك مؤهلات تصنيع الهيدروجين الأخضر

أكد الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أننا في هذه الفترة نحتاج لسياسة صناعية محددة الأهداف، وهذه الأهداف سهل وضعها ونحن في حاجة لتنمية الصناعات التي لها قيمة مضافة عالية والذي بها المكون المعرفي كبير.

وأوضح "عبدالنور"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، أن مصر تمتلك فرصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن الممكن أن نكون قاعدة ننطلق منها في التصنيع، مؤكدا أنه متحمس لمثل هذه المشروعات التي تفتح أمامنا مجال كبير، وقال: "لدينا قدرة على الإنتاج الجيد وأمامنا أسواق مفتوحة.

تشخيص الأزمات الاقتصادية أمر صعب بسبب كثرة المتغيرات

وأشار عبد النور، إلى أن الاقتصاد علم دقيق وحساباته واضحة والمتخصصون عليهم التفرقة بين العرض والمرض، موضحًا أن تشخيص الأزمات الاقتصادية أمر صعب بسبب كثرة المتغيرات، كما شدد على أن الموقف الثابت للدولة المصرية من الأحداث الإقليمية كان وراء ثقة الإمارات في مصر كسوق استثماري.