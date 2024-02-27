عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى يستقبل وفدا من نقابة المهندسين لبحث التعاون

قطاع التدريب التابع
قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى

 صرح المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن المهندس عبد الرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى استقبل وفداً رفيع المستوى من نقابة المهندسين وذلك فى ضوء العمل على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى لكافة الجهات التابعة للوزارة، بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات الوطنية.

وأشار "بكر" إلى أنه تم فى بداية اللقاء الترحيب بوفد نقابة المهندسين، وقام رئيس قطاع التدريب بإستعراض نبذه عن القطاع ، موضحاً أنه تم تأسيس قطاع التدريب عام 1957 كأحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وأن مهام هذا القطاع تتمثل في إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بجميع الكيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وقد تم تحويل قطاع التدريب من قطاع عام إلى قطاع حكومى عام 1988 بنفس المهام بقرار رئاسي مع زيادة حجم المنشآت والأعداد القائمة على العملية التعليمية والتدريبية بالقطاع.

وأضاف "عبد الرؤوف" أن قطاع التدريب يقوم بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجى المنشآت التعليمية التابعة للقطاع، والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربى، ففى بداية كل عام يتم وضع خطة لتأهيل المهندسين والفنيين العاملين بالإنتاج الحربى، حيث يتم تأهيلهم إما من خلال الكوادر المتوفرة داخل الإنتاج الحربى فى مختلف التخصصات أو يتم الاعتماد أحياناً على جهات خارجية لتأهيلهم من جهات أخرى كوزارة المالية أو وزارة التخطيط أو جامعات خارجية.

وأكد على أنه "عند وضع خطط التأهيل يتم مراعاة أن يتم تدريب العاملين بما لا يعطل عملية الإنتاج، أي أن المصنع يعمل بكامل طاقته بنسبة 100% وفي نفس الوقت يتم تدريب العاملين، ونعمل بشكل مستمر على تطوير مناهج وبرامج التدريب بمساعدة المنشآت التعليمية التابعة، كما نشترك مع أحد المراكز المتخصصة وهو مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة في تأهيل الموظفين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وكذا الاستفادة من ذوى الخبرة من أساتذة مختلف الجامعات المصرية في تدريب وتأهيل كوادر الإنتاج الحربى وذلك لمواكبة التطوير في جميع المجالات".

وفى نهاية اللقاء أكد رئيس قطاع التدريب على ترحيبه بوفد نقابة المهندسين وإستعداد القطاع للتعاون مع النقابة فى أى مجال من المجالات التدريبية والبحثية .

قطاع التدريب الانتاج الحربى المهندسيين مركز التميز العلمي اخبار البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

بعد حريق لوكيشن التصوير.. أول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة |احسب هتقبض كام؟

10.7 مليار جنيه إيرادات.. القابضة للطرق والكباري وشركاتها تحقق أرباحا لأول مرة

مرتفع جوي سيبيري وأيام العجوز.. ظواهر جوية تتعرض لها السعودية والأرصاد تحذر

300 شخص يضربون سيدة باكستانية والسبب "عباية رمضان".. القصة الكاملة

مدتها 40 يوما.. حماس تتلقى المسودة المقترحة لـ اتفاق باريس بشأن الهدنة|تفاصيل

حكومة السودان تدرس بناء عاصمة جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما أفضل طرق لتوفير المال في تنظيم حفل الزفاف؟

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم تثير حالة من الجدل

عشان ماحدش ينتقدك أعلم أن لكل مقاما مقال.. قواعد لإتيكيت العزاء

تحذير مهم.. 5 أبراج أكثر عرضة للحسد والمشاكل خلال الفترة المقبلة

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ