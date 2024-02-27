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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصف قاعدة ميرون.. حزب الله وجيش الاحتلال يتبادلان الضربات في جنوب لبنان

تبادل الربات بين
تبادل الربات بين حزب الله وجيش الاحتلال جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

ووفقا لـ "لبنان24”,، أكد حزب الله تحقيق إصابة مباشرة.

وقبل قليل، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ ضربات ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان ردا على وابل الصواريخ هذا الصباح على جبل ميرون.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، شملت المواقع التي ضربتها الطائرات المقاتلة مجمع حزب الله والبنية التحتية الأخرى التابعة للتنظيم في جبشيت ومنصوري وقرى أخرى في جنوب لبنان، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا إنه قصف منطقة بالقرب من يارون بالمدفعية "لإزالة التهديد".

وأطلق حزب الله وابل من حوالي 35 صاروخا على قاعدة مراقبة الحركة الجوية فوق جبل ميرون.

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