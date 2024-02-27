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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروع قانون ..

تموين بالمجان ووظيفة وشقة للابن.. حوافز جديدة للأسر قليلة العدد| تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في خطوة منه لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، جاء مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، لمنح حوافز  وتسهيلات كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد

 

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مشروع قانون لتعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد

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و في سياق متصل ، أحال مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد،  إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

 

و أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الإقتصاد القومي هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية.


واضمت مشروع القانون حوافز ايجابية يحصل عليها والدي الإبن الواحد او الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة بمبلغ يتم تحديده

 

وطبقا لنص المادة السابعة يحق للإبن الواحد او للإبنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأي دورات تأهيلية اودراسية تنظمها أي من الأكاديميات او الهيئات او الوزارات او المؤسسات التابعة للدولة ضمن نسبة تحددها الدولة
المادة العاشرة.

كما تحصل الأسرة ذات الإبن الواحد او الابنة الواحدة على اشتراك سنوي مخفض ٧٥ % في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة

ويكون التخفيض ٥٠% في حالة انجاب الأسرة لطفل آخر

 

كما ستحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل بنسبة ٧٠٪ في حال الإنجاب.


وطبقا للقانون يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.

 

و للأسرة التي تكتفي بإبن واحد الأولوية والأحقية في الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية في حالة الاحتياج لها بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون ظ

 

الزيادة السكانية الاقتصاد القومي حوافز وظيفة تموين

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