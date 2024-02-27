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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للشكاوى.. محافظة الجيزة ترفع تجمعات المخلفات بهضبة الهرم وكرداسة ومنشأة القناطر

رفع مخلفات
رفع مخلفات

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالاستجابة الفورية للشكاوي الواردة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي . 


وفي ذلك الاطار استجابة محافظة الجيزة لعدداً من الشكاوي التي تلقتها الصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع فيس بوك  والتي تتعلق بوجود بعض تجمعات للمخلفات بهضبة الهرم وكراداسة .


وضمت الشكاوي وجود تجمعات لمخلفات القمامة بمناطق  ل ، م ، و " بقطاع هضبة الاهرام وعلي الفور قامت الجيزة بالدفع بعدد من المعدات وفرق النظافة والتي أسفرت عن رفع أطنان من مخلفات للقمامة من قطع الأراضي الفضاء بالمناطق محل الشكوي .


كما تلقت محافظة الجيزة شكوي أحد المواطنين المقيم بقرية كومبرة بكفر حكيم التابعة لمدينة كرداسة بشأن وجود تجمعات للمخلفات علي جانبي الطريق حيث تم رفع كافة المخلفات من خلال فرق العمل علي الفور .  
وكذلك تلقت محافظة الجيزة شكوي أحد المواطنين المقيم بقرية ذات الكوم بمركز ومدينة منشأة القناطر لتضرره وجود نخلة قايلة للسقوط ومعلقة علي اسلاك الكهرباء الهوائية مما يعرض أمن وسلامة الماره للخطر  .
وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالتها حرصآ علي سلامة وأمن المواطنين .

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