وزير إسرائيلي متطرف: يجب استمرار الحرب وآمل ألا يستسلم نتنياهو لطلبات حماس

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الثلاثاء، على صفقة تبادل الأسرى التي تتبلور بين حركة حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقال المتطرف بن جفير بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”: "علينا مواصلة الحرب، وآمل ألا يستسلم رئيس الوزراء لطلبات حماس الوهمية، وأن يتخذ موقفا وخطوة واضحة – الحرب يجب أن تستمر”.

وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن شروط ‎حماس بشأن هدنة غزة حتى الآن "وهمية".

وأضافت أن الاحتلال يريد استعادة كل الأسرى لدى حماس، وأن الاحتلال مصر على القضاء حماس في رفح.

وكشف مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لشبكة إيه بس سي نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن تفاجؤ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب المصدر فقد تفاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعرب فيها عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس "بحلول يوم الاثنين المقبل".