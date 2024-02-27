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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جالانت: هدف حماس تحويل رمضان إلى مرحلة ثانية من 7 أكتوبر

يوآف جالانت
يوآف جالانت

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس تعمل على تحويل شهر رمضان إلى المرحلة الثانية من هجوم 7 أكتوبر.

وفي تقييم خاص للوضع قبل شهر رمضان في القيادة المركزية الإسرائيلية، قال جالانت: "نحن ندرك الانشغال المتزايد لإيران وحزب الله وحماس لتحويل رمضان إلى المرحلة الثانية من 7 أكتوبر وإضرام النار في المنطقة، يجب ألا نعطي حماس ما فشلت في تحقيقه منذ بداية الحرب وربط الفرق القتالية".

كما هاجم وزير وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، وقال: "الأشخاص الذين من المفترض أن يكونوا مسؤولين ليسوا مسؤولين، التصريحات يمكن أن تؤدي إلى الانجراف".

وأضاف: الهدف الرئيسي لحماس هو استغلال شهر رمضان، مع التركيز على المسجد الأقصى والقدس، وتحويله إلى المرحلة الثانية من خطتها التي بدأت في 7 أكتوبر - وهذا هو الهدف الرئيسي لحماس، الذي يتم ضخه من خلال إيران وحزب الله".

وتابع "يجب ألا نعطيهم هذا الشيء، والمعنى هو تهدئة المنطقة بكل الطرق الممكنة”.

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