جامعة الإسكندرية: تجديد عدد من اتفاقيات التعاون لتطوير العملية التعليمية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، على تجديد مجموعة من مذكرات واتفاقيات التعاون مع عدد من الجامعات لتعزيز التعاون العلمي، وتطوير العملية التعليمية بالجامعة.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وشركة السويدي إلكتريك، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الزنتان بليبيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة دزميل بيجيديك، موستار- البوسنة والهرسك، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والمركز الثقافي الكورى بمصر لإنشاء وتشغيل معهد كينج سيجونج، واتفاقية التعاون الأكاديمي الدولي بين جامعة الإسكندرية وجامعة Haute- Alsace بفرنسا.

كما وافق المجلس على تجديد اتفاق التعاون لبرنامج علوم الأعصاب الفرنسي بين جامعة الإسكندرية (كلية العلوم) والوكالة الجامعية الفرانكفونية AUF خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وشركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي.