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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وظائف خالية في السعودية| أعرف الشروط وطريقة التقديم

صدى البلد

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح التقديم على (12519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، وذلك في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.

وأوضحت وزارة التعليم أن التعاقد على الوظائف التعليمية سيكون على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقاً لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتم تحديد مواعيد التقديم على الوظائف المُعلنة على فترتين، حيث تبدأ الفترة الأولى للمتقدمين على وظائف المعلمين من يوم الثلاثاء 24 /08/ 1445هـ الموافق 05/ 03/ 2024م ، وتنتهي يوم الأحد 29/08/1445‪ هـ الموافق 10/03/ 2024م ، والفترة الثانية للمتقدمات على وظائف المعلمات من يوم الاثنين 01/09/1445هـ الموافق 11/ 03/ 2024م وتنتهي يوم السبت 06/09/1445هـ الموافق 16/ 03/ 2024م ، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية علماً بأنه سيتم إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها، فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم، كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير؛ المعدل التراكمي (20%)، وأقدمية التخرّج (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل، ومعرفة التخصصات المتاحة من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التعليم.

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