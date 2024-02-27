رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة 57 لكلية الطب

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حفل تخريج الدفعة ال57 لكلية الطب، اليوم الثلاثاء، بأرض المخيم الكشفى بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أمانى عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط ، و الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و الجهاز الإدارى بالكلية، و بمشاركة خريجى الدفعة، وأولياء أمورهم.

هنأ الدكتور أحمد المنشاوى خريجى الدفعة 57 من أبناء كلية الطب، متمنياَ لهم حياة مهنية مليئة بالنجاحات و الانجازات، هؤلاء الذين تعلموا وفق برنامج رصين ومستوى عالٍ، مشيراَ الى إن كلية الطب تحمل رسالة سامية والتزاماً أمام المجتمع، مؤكداَ على قيمة ومكانة كلية الطب إقليمياً وعالمياً والتميّز و الريادة في التعليم الطبي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتقديمها لبرامج أكاديمية ذات جودة عالية، واعدادها لخريجين قادرين على المشاركة بفاعلية في صنع مستقبل وطنهم وأمّتهم، حيث أنها تضمّ نخبة متميّزة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم، والبحث العلمي المواكب لمستجدّات العصر، وتحفيز الطلاب على التعلّم المستمرّ، والإسهام الإيجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته.

أكد الدكتور المنشاوى على انفراد جامعة أسيوط بمدينة طبية متكاملة، تعد إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين، وتحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تُقدمه من خدمات صحية مُتميزة، وأن المستشفيات الجامعية تسعى لتوفير حياة كريمة من الناحية الصحية للمواطنين.

وتوجه رئيس جامعة أسيوط بالتحية والشكر لأسر الخريجين على جهودهم مع أبنائهم طوال فترة دراستهم، مؤكداَ على أن ما نحتفل به اليوم إنما هو ثمرة من ثمار جهدكم وجهادكم وسهركم ودعائكم وغرسكم ورعايتكم.

وأكد الدكتور أحمد عبدا لمولى على أهمية الدور الذى يقوم به الأطباء في خدمة الوطن، وما يقدموه من تضحيات ، مهنئاَ الخريجين بالنجاح وبداية مشوار الكفاح والعمل، والذين تقع على عاتقهم مسئولية كبيرة تجاه الجامعة ووطنهم لما يمثلوه من إضافة الى القطاع الطبى للدولة المصرية وإمداد المنظومة الطبية بالكوادر المؤهلة القادرة على العمل والعطاء لتحقيق ذاتهم ولخدمة أسرهم ووطنهم.

وتوجه الدكتور علاء عطية بالشكر لإدارة الجامعة لدعمها المتواصل لكلية الطب، داعياَ الخريجين من الأطباء الجدد أن يضعوا المرضى نصب أعينهم والالتزام بحسن معاملة المرضى وتقديم كل العون لهم ، متوجهاً بالتهنئة كذلك إلى أولياء الأمور بجودة حصاد جهدهم وعنائهم فى تربية وإعداد أبناء صالحين، متمنياَ لهم التوفيق والتميز فى المرحلة المهنية الجديدة ومواصلة التعلم والتدريب واكتساب المهارات والمعرفة، مشيداَ بحرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم ولمساعدتهم على أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

وأعرب الدكتور محمد عبدالرحمن عن سعادته بتخريج دفعة جديدة تعد إضافة للقطاع الطبي، وتسد حاجة المجمتع المصرى وإمداده بأطباء ذات مهارات عالية، ملتزمين بالتقاليد و المواثيق الاخلاقية لهذه المهنة السامية، موجهاَ الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية والجهاز الإدارى على عطائهم المتواصل وجهدهم المبذول من أجل تطوير العملية التعليمية بالكلية.

وأكد الدكتور ضياء عبد الحميد على عراقة و تميز كلية الطب بجامعة أسيوط، والتى تعتبر أحدى نقاط قوة الجامعة و التى تتميز بتقديم الخدمات و المناهج الدراسية المتطورة على مستوى الجامعات المصرية، مشيداَ بما توفره الدولة المصرية من منظومة طبية متكاملة لخدمة المرضى وجهود وزارة الصحة فى الملف الطبى، مستعرضاَ جهود النقابة فى خدمة الأطباء، وفى ختام كلمته دعا الخريجين الجدد من الأطباء لأداء القسم الطبى إيذاناً ببدء مزاولتهم المهنة، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والاستمرار فى تحصيل العلم والتعلم.

وشهدت ختام الحفل تكريم القائمين على تنظيم وإعداد الحفل من الإدارات المختلفة بالكلية و الأطباء و كذلك تكريم خريجى الدفعة 57.

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