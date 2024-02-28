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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خماسية هالاند تصعد بمانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو

صدى البلد

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على نظيره لوتون تاون، بستة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

واستطاع نجم الفريق إيرلينج هالاند في تسجيل خماسية تاريخية في شباك لوتون تاون. 

بدأ هالاند أهداف المباراة في الدقيقة 3، بعدما قابل كرة عرضية من دي بروين،  بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وعاد هالاند لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 17 من زمن اللقاء، بعدما استلم كرة طولية لعبها دي بروين، استلمها المهاجم النرويجي وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت الشباك.

وأكمل هالاند الهاتريك بعدما استلم كرة طولية رائعة من دي بروين، سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وتمكن كلارك لاعب لوتون تاون من تقليص الفارق، بعدما سدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس مانشستر سيتي.ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 52، تمكن كلارك من تسجيل الهدف الثاني لفريق لوتون تاون، بعدما تلقى تمريرة سحرية من روس باركلي، حولها بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

واستطاع هالاند من تسجيل السوبر هاتريك في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة أرضية من دي بروين داخل منطقة الجزاء، حولها إلى داخل الشباك بتسديدة سهلة.وواصل هالاند تألقه، بعدما سجل الهدف الخامس الشخصي له ولفريقه في الدقيقة 58.

وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف السادس لمانشستر سيتي في الدقيقة 72، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس لوتون تاون.

وحسم مانشستر سيتي تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على لوتون تاون.

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