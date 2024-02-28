بيان هام من القوات الجوية الأوكرانية بشأن هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الطائرات بدون طيار الهجومية العشر التي أطلقتها روسيا بين خلال الليل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية على تطبيق المراسلة "تيليجرام" إن روسيا أطلقت أيضا صواريخ موجهة من طراز S-300 مضادة للطائرات على أوكرانيا، لكن القوات الجوية لم تذكر ما إذا كانت الصواريخ قد وصلت إلى أهدافها.

وفي وقت سابق من اليوم، رجّح رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية توني راداكين، عدم لجوء القوات الأوكرانية إلى أي عمليات هجومية في هذا العام، لأن مأزق كييف الحالي سوف يمتد إلى الأشهر المقبلة.

وقال راداكين لصحيفة "جارديان" البريطانية، إن كييف ستكون في موقف صعب خلال الأشهر المقبلة، "فمن غير المرجح أن تتمكن القيادة الأوكرانية من شن هجوم جديد هذا العام".



وتوقع أن أوكرانيا في أحسن الأحوال، ستكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد، ليس قبل نهاية الصيف المقبل.

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن تعود سلطات كييف إلى العمليات الهجومية في العام المقبل فقط.