عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان هام من القوات الجوية الأوكرانية بشأن هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ

هجوم روسي على أوكرانيا
هجوم روسي على أوكرانيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الطائرات بدون طيار الهجومية العشر التي أطلقتها روسيا بين خلال الليل.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية على تطبيق المراسلة "تيليجرام" إن روسيا أطلقت أيضا صواريخ موجهة من طراز S-300 مضادة للطائرات على أوكرانيا، لكن القوات الجوية لم تذكر ما إذا كانت الصواريخ قد وصلت إلى أهدافها.

 

وفي وقت سابق من اليوم، رجّح رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية توني راداكين، عدم لجوء القوات الأوكرانية إلى أي عمليات هجومية في هذا العام، لأن مأزق كييف الحالي سوف يمتد إلى الأشهر المقبلة.

وقال راداكين لصحيفة "جارديان" البريطانية، إن كييف ستكون في موقف صعب خلال الأشهر المقبلة، "فمن غير المرجح أن تتمكن القيادة الأوكرانية من شن هجوم جديد هذا العام".


وتوقع أن أوكرانيا في أحسن الأحوال، ستكون قادرة على شن هجوم مضاد جديد، ليس قبل نهاية الصيف المقبل.
وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن تعود سلطات كييف إلى العمليات الهجومية في العام المقبل فقط.

الدفاع الجوي الأوكراني الدفاع الجوي الأوكرانية القوات الأوكرانية القوات الجوية الاوكرانية القوات المسلحة البريطانية أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية هجوم روسي هجوم مضاد أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

موضوعات متعلقة

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

ترشيحاتنا

مستشار وزير الاتصالات: مصر تمتلك شركات ناشئة تعمل لإنشاء برامج الذكاء الاصطناعى

قادرون باختلاف.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما بعنوان رحلة إنجاز.. فيديو

مش باين الفورمة.. حوار كوميدي بين كريم محمود عبد العزيز وأحد أبطال ذوي الهمم

من لبنان.. كتائب القسام تعلن استهداف موقعين إسرائيليين بـ 40 صاروخا

سحابة عدت والشمس طلعت.. الرئيس السيسي يشهد عرضا غنائيا بمشاركة مدحت صالح

الرئيس السيسي يشهد فيلما عن احتفالات قادرون باختلاف خلال الأعوام السابقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ