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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

شيرين رضا
شيرين رضا

أثارت الفنانة شيرين رضا قلق محبيها بعد ظهورها بعكاز خلال إعلان برنامج الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المقرر عرضها يومي الخميس والجمعة المقبلين.

شيرين رضا 

ماذا حدث لشيرين رضا؟

وكشفت منى الشاذلي خلال الإعلان، أن رضا تسير بالعكاز نتيجة لتعرضها لإصابة بكسر في قدمها أثناء العمل، ما دعاها للظهور بهذه الحالة خلال الحلقة.

كم  من الوقت يستغرق القدم المكسورة للشفاء؟

يمكن أن تستغرق القدم المكسورة من 4 إلى 6 أسابيع للشفاء التام، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يستغرق وقت الشفاء ما يصل إلى 10 إلى 12 أسبوعًا، ويعتمد ذلك على العظم المكسور وشدة الكسر.

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وخلال هذه المرحلة من التعافي، لن يتمكن المصاب من وضع أي وزن على القدم، ويحتاج إلى استخدام العكازات أو المشاية أو الكرسي المتحرك حتى يشفى العظم المكسور.

و قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 6 أشهر حتى تلتئم بعض الكسور بما يكفي لدعم متطلبات تحمل الوزن للأشخاص والرياضيين الأكثر نشاطًا.

شيرين رضا 

أحداث وتفاصيل مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني

تدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" حول عائلتين مختلفتين، عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، هم (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات هن (أروى وهند وليلى ونيللي)، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

أبطال وبينا ميعاد

مسلسل "وبينا ميعاد" من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب والعديد من الوجوه الجديدة.

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