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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة عن حب الانتماء للوطن بشمال الأقصر

صدى البلد

 قامت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز الزينية شمال الأقصر بعمل ندوة عن حب الانتماء للوطن ، وذلك تحت إشراف  العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية و نجوى ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر وضمن مبادرة وطننا امانة.

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والندوة بمدرسة الزينية الاعدادية للتعليم الاساسى بالزينية قبلى وبحضور عبير منصور مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالزينية  وعبد الناصر الجيلانى مدير التعليم المجتمعى بالزينية.
ودارت الندوة حول كيفية حب الوطن والمحافظة عليه والالتزام واحترام القوانين  الموجودة بوطننا الحبيب مصر  والحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا الطيبة وان نحب الخير لنا ولجميع اخواننا بالوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والعمل لما فيه مصلحة الوطن وقد شهدت تفاعل بين الطلاب بالندوة .


وأكدت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل أن الوحدة سوف تتوالى فى عمل مختلف الندوات بالمدارس ومراكز الشباب لتوعية الاطفال واهاليهم بدور الحماية فى الحفاظ على حقوقهم ومعرفتهم بخط نجدة الطفل وأهميته ودوره بالنسبة لهم.

الأقصر الانتماء للوطن المدارس ومراكز الشباب حب الوطن رئيس مركز ومدينة رئيس مركز محافظة الاقصر ملتقى التوظيف السنوي مدينة الزينية

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