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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | تعرضك للغرامة.. أداة يجب تواجدها داخل مركبتك.. أسعار بي إم دبليو 420 الجديدة 2024 بمصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قانون المرور يؤكد دائما علي توافر عدد من أدوات الأمان بالسيارات ، وذلك من أجل استخدامها والسماح لهم باستخراج أو تجديد التراخيص الخاصة بسياراتهم ومن هذه الأدوات.

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن إطلاق اصداراها الجديد رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025 ، وتنتمي رينو 5 لفئة السيارات الكروس أوفر ، بالإضافة الي ان رينو 5 طرحت  لأول مرة بالأسواق عام 1972 واستمرت في الإنتاج حتى عام 1985 .

يتوافر بالسوق المصري للسيارات جميع فئات السيارات الجديدة بمختلف إصداراتها المختلفة سواء كانت سيدان او كوبيه او عائلية ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على السيارات التي يرغبون باقتنائها ، وتواجده تلك الإصدارات بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق بسبب الازمات التي واجها قطاع صناعة السيارات .

يضم سوق السيارات المصري باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتنتمي تلك السيارات لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام ، التي تتسع الي اكبر قدر ممكن من الركاب ، وتسهل علي المواطنين عملية التنقل والذهاب الي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة بفضل مميزاتها الحديثة .

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد غير محدود من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، بالإضافة إلي أن سيارات سوق المستعمل المصري يتواجد بها مجموعة من المميزات منها، سهولة إعادة بيع الإصدارات مرة اخري ، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

قانون المرور مواصفات رينو 5 E-Tech رينو 5 E-Tech الكهربائية رينو 5 E-Tech الكهربائية موديل 2025 أسعار بي إم دبليو 420 الجديدة بي إم دبليو 420 الجديدة 2024 سوزوكي ارتيجا 2024 بيجو 309 سيدان

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