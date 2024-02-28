تعرضك للغرامة.. أداة يجب تواجدها بالسيارات| تعرف عليها

قانون المرور يؤكد دائما علي توافر عدد من أدوات الأمان بالسيارات ، وذلك من أجل استخدامها والسماح لهم باستخراج أو تجديد التراخيص الخاصة بسياراتهم ومن هذه الأدوات.

تعرضك للغرامة ..أداة يجب تواجدها بالسيارات ؟

ومن تلك الأدوات المثلث العاكس الذي يتم استخدامه في الكثير من الحالات التي تعرضك للتوقف علي الطرق السريعة ، ويقوم بدورة الي لفت انتباه السيارات الأخرى القادمة بسرعة واسترشادهم بأن هناك سيارة معطلة ومتوقفة علي الطريق .

يعمل المثلث العاكس على تخفيض نسب المخاطر المحيطة بركاب السيارة عند تعطلها علي الطرق السريعة ، لذلك يستلزم شراؤه قبل ترخيص السيارة .

تعرضك للغرامة ..أداة يجب تواجدها بالسيارات ؟

وفي حال عدم توافر المثلث العاكس بالسيارة يتعرض سائق السيارة لغرامة مالية بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 300 جنيه، وبالتالي سواء كانت السيارة جديدة او مستعملة لابد من توافر المثلث طوال الوقت بها .

تعرضك للغرامة ..أداة يجب تواجدها بالسيارات ؟



عدم توافر المثلث بالسيارات عند تعرضها لعطل يؤدي الي وجود صعوبة في رؤية السيارة بالنسبة لسائقين السيارات القادمة من الخلف وخاصة في فترات الليل والطرق غير المضاءة بشكل جيد، ما قد ينتج عنه حوادث قاتلة.

تعرضك للغرامة ..أداة يجب تواجدها بالسيارات ؟

وفي حالات الأعطال يجب تثبيت المثلث العاكس خلف السيارة بمسافة طويلة أجل تنبيه مستخدمين السيارات الأخرين لوجود سيارة متعطلة واتخاذ الاتجاه المناسب لهم .