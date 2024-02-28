محمد عبده يحيي حفلا غنائيا فى البحرين أبريل القادم

يستعد الفنان محمد عبده لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 19 من شهر إبريل القادم، على مسرح الدانة بالبحرين، وذلك ضمن حفلات عيد الفطر هناك.



ومن المفترض أن تطرح الشركة خلال أيام قليلة من الآن، حيث بدأت الشركة فى الترويج للحفل بطرح البوستر الدعائى له.



محمد عبده فى حفل تأسيس السعودية



قدم فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "قصة العوجا" ضمن حفل غنائي مسرحي ضخم، أقيم احتفاء بمناسبة يوم التأسيس السعودي.

الأغنية من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع موسيقي لإسلام مرغني، إشراف عام خالد أبو منذر.

تعبر الأغنية عن تراث المملكة العربية السعودية الثقافي، وتستلهم الزمن الماضي ونسماته التاريخية، وتطلعات الحاضر للتقدم الرقي.

أكد الفنان محمد عبده سعادته بالمشاركة في حفل يوم التأسيس، وقال: "كلنا كفنانين من بداية حياتنا الفنية نعتز بفرحة الوطن ونغني له، هذا هو شعوري كفنان يحتفل بيوم التأسيس".

وأضاف: أغنية "قصة العوجا" تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، وكنت سعيدًا جدًا وأنا أغني في احتفالات اليوم الوطني، وندعو الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والامان.