شاهد.. نجوم الفن وصناع الدراما في أضخم حفل "لبناني - مصري" بالزمالك

شارك عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما المصرية والإعلام فى احتفالية على الطريقة اللبنانية داخل "الإشرافية" على كورنيش النيل بالزمالك.
كان ضمن الحضور من نجوم الفن نيللي كريم وزوجها الفنان ولاعب الاسكواش هشام عاشور ، مايا دياب نسرين طافش، ودرة وزوجها هانى سعد، ومى عمر، ريم سامي وخالد سليم وحرمه خيرية أحمد ، احمد زاهر ،كابتن محمد عبد المنصف وحرمه لقاء الخميسي وحسن ابو الروس وأمير شاهين وحرمه ومصور النجوم الشهير خالد فضة.
كما حضر من كبار صناع الدراما والإعلام تامر مرسى، ومنتصر النبراوي، ومحمد فاروق عبد المنعم، وطارق الجنايني، وأحمد مسعود وقرينته الإعلامية يمنى طولان، وعماد زيادة، وحمدى بدر وسارة الطباخ، ومحمد الرشيدي، وقرينته الإعلامية نهال عهدى، وغيرهم ممن كان فى استقبالهم ميمي المنشاوي وسامح سعيد ومنظمتا الحفل الفنانة نسرين إمام وسلمى فتح الله.
كما تواجد الإعلاميان د.خالد ابو بكر المحامي الدولى، وأحمد سالم المتحدث باسم نادى الزمالك ، وسمر يسرى وبوسي شلبى.
وأحيا الحفل الـ dj العالمي رودج والنجم اللبناني جو اشقر، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
وحرص جو أشقر على دعوة مايا دياب لتشاركه الغناء لكنها امتنعت في البداية لأنها من المقرر إني تحيي حفلا غنائيا بنفس المكان في اليوم التالي وقالت إنها حضرت الحفل اليوم لأنه يذكرها باسم الحي الذي ولدت وعاشت فيه في لبنان وهو "الأشرافية".. ثم قامت بتهنئة ميمي المنشاوي وسامح سعيد ونسرين إمام وسلمى فتح الله وكل الحضور مرددة:"بموت فى مصر".. ثم قدمت مقطع من أغنية "بتونس بيك" لوردة بمشاركة جو أشقر وسط المزيد من أجواء الإثارة وهتافات الإعجاب.