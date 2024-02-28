طبيب يقدم طرق تقوية المناعة قبل رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث الصوم والعبادة والروحانيات التي تجتمع في توقيت واحد وهو الشهر الكريم.



وأكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن تقوية جهاز المناعة أمر ضروري في هذا التوقيت حتى لا نصاب بأي من الفيروسات التنفسية قبل الشهر الكريم.



وأوضح الدكتور أيمن سالم أن الدراسات جميعها أثبتت أن جهاز المناعة يقوى مع الصيام، ولكن كن الأفضل العمل على الوقاية وتقويته بشكل مناسب قبل الصيام، لاسيما أن الإصابة بأحد الفيروسات التنفسية سواء انفلونزا أو كورونا أو غيره من الفيروسات، أمر صعب للغاية مع الصيام.



واستطرد الدكتور ايمن سالم حديثه أن الإصابة بالفيروسات التنفسية يلزمه شرب العديد من السوائل الدافئة بالإضافة إلي روتين العلاج الدوائي، وهو ما يصعب تحقيقه مع ساعات الصيام الطويلة.

وأشار الدكتور أيمن سالم أن النوم ٨ ساعات متواصلة ليلا أمر ضروري لكفاءة عمل الجهاز المناعي، مع تناول الوجبات الصحية المتوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام.



وفي السياق ذاته نصح بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في حالة التواجد في الأماكن المزدحمة، ووقاية الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص.



ونصح الدكتور ايمن سالم بضرورة استغلال شهر رمضان الكريم للإقلاع عن التدخين الذي يؤذي الصحة ويؤثر سلبيا على الجهاز التنفسي للمدخن وللمحيطين به أيضا، لافتا الي أن المدخن يكون عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية أكثر من الشخص الغير مدخن.