أخبار التوك شو| رد ناري من حلمي بكر على أنباء اختطافه.. ومفاجأة في الاتفاقيات الجديدة بشأن الطاقة المتجددة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.
إبراهيم عيسى : نقترب من هدنة في غزة| وشهر رمضان بدون شهداء
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن كل المؤشرات والمشاورات التي تتحدث عن الوصول لهدنة انسانية تؤكد أننا سنشهد وقف إطلاق النار في غزة في وقت قريب، وشهر رمضان سيكون بدون سقوط شهداء جدد.
وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطرفين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس يحاولون الوصول لحل لتقديمه على أنه نصر ، موضحًا أننا أمام شيء مؤلم ليس في جانبه إلا معاناة الشعب الفلسطيني وزيادة أعداد القتلى والمصابين.
قلة أدب | انفعال حلمي بكر على فراش المرض لسبب مثير
علق الموسيقار حلمي بكر، في أول ظهور له على منصات الإعلام بعد الأخبار الأخيرة التي تداولت بشأن حالته الصحية، قائلا: أنا بحبكم جدًا بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها ايه، وزعلان من اللي بيتقال عني لكن حالتي الصحية تمنعني من التعليق.
وزير الرياضة يعلن مفاجأة: من الوارد إقامة نهائي أوروبي أو عالمي بمصر
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة، أن هناك اهتماما من قبل الدولة المصرية بكافة المجالات وليس الرياضة فقط.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة الأولمبية المصرية عقدت اجتماعا لمتابعة مؤشرات استعدادات الفترة المقبلة.
200 مليار دولار.. تفاصيل الاتفاقيات الجديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة |فيديو
كشف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، تفاصيل الاتفاقيات الجديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وقال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: "قيمة الاستثمارات في طاقة الرياح غرب سوهاج تبلغ 30 مليار دولار، متابعا: الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ 120 مليار دولار.
أحمد موسى: استثمارات بمليارات الدولارات تتدفق على مصر الفترة المقبلة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ستكون قبلة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: الشركات العالمية تسعى للاستثمار في مصر، متابعا: هناك انفتاح كبير من قبل الشركات العالمية للاستثمار.
وأوضح أن ما يحدث دليل على أن مناخ الاستثمار في مصر يساعد على إقامة وتنفيذ المشروعات.
الصحة الفلسطينية : وفاة 4 أطفال بالجفاف وسوء التغذية بمستشفى كمال عدوان
أعلنت الصحة الفلسطينية وفاة 4 أطفال نتيجة الجفاف وسوء التغذية بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.
فيما أعلن مدير مستشفى كمال عدوان “استشهاد عدد من الأطفال نتيجة توقف الخدمات الطبية”.
قال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إن توقف الخدمات الطبية الناتجة من انعدام الأدوية والوقود تسببت في استشهاد عدد من الأطفال في المستشفى الليلة الماضية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
"أبو مازن" يحذر من خطورة ما جاء في مبادئ اليوم التالي للحرب
تلقى الأمين العام للجامعة العربية رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تضمنت رفضا فلسطينيا قاطعا لما أعلنه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مبادئ اليوم التالي للحرب، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكد أبو مازن، أن هدف الحكومة الإسرائيلية ليس فقط تقويض فرص السلام على أساس حل الدولتين وإنما تكثيف حملات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين.
تفاصيل رحلة علاج الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل في مصر.. تخطى المرحلة الصعبة
كشف الدكتور يحيي راضي، رئيس قسم العظام بمعهد ناصر، تفاصيل علاج حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الذي ناشد الرئيس السيسي، بالعلاج في مصر، بعد إصابته في القدم، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.