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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك 2024 والتي تتغير فيها مواعيد بعض خدمات النقل مثل مترو الأنفاق والقطارات، نظرا لفترات تواجد المواطنين وتحركاتهم بعد ساعات الفطور والسحور . 

 

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2024

كما هو معتاد في شهر رمضان من كل عام، فقد أوضحت  مصادر رسمية بهيئة الأنفاق المصرية التابعة لوزارة  النقل؛ جدول مواعيد المترو في رمضان 2024، والتي يتم الإعلان عنها رسميًا قبل أيام قليلة من بدء الشهر الكريم، وذلك تماشيًا مع جداول التشغيل الرسمية التي يتم تغييرها بالتزامن مع حزمة التسهيلات التي تقدمها الحكومة على المواطنين في حركة التنقل بين المناطق المختلفة بخطوط المترو الثلاثة.

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وإليكم جدول تشغيل قطارات المترو في رمضان 2024

•             قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الساعة 05:15 صباحًا.

•             آخر قطار بالخط الأول من حلوان والمرج الجديدة الساعة 12:15 صباحًا.

•             آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب الساعة 12:30 صباحًا.

•             آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور الساعة 12:07 صباحًا.

•             آخر قطار بالخط الثالث من محطة محور روض الفرج الساعة 12:38 صباحًا.

•             يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة مترو أنور السادات في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

•             محطة جمال عبدالناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث، ويتم مقابلة آخر قطار في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

•             محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ويتم مقابلة آخر قطار في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

وفي إطار الاستفادة من أكبر وقت ممكن لتنقلات المواطنين، فتعمل وزارة النقل والمواصلات المصرية بتكثيف جهودها في مواعيد تشغيل قطارات المترو في فترات الأعياد والمناسبات القومية، من خلال مد ساعات عمل المترو لتلائم المواطنين في الأعياد المختلفة، مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وذلك من أجل تقديم جميع الخدمات المناسبة لضمان عنصري الدقة والراحة في حركة تنقل المواطنين بين أنحاء القاهرة الكبرى.

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