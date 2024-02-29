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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لحسام حبيب.. وفاة والدة الفنان فادي إبراهيم بعد ساعات من رحيله

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..


بعد وفاته.. الموت يفجع أسرة الفنان الراحل فادي إبراهيم


توفيت منذ قليل، والدة الفنان اللبناني الراحل فادي إبراهيم، وذلك حسب صحف لبنانية.

وتوفي الفنان اللبناني الشهير فادي إبراهيم، منذ أيام، بعد معاناة مريرة مع المرض، ليرحل نجما ساطعا في عالم الفن، تارك وراءه أثرًا لا يُنسى في قلوب محبيه.


إلا بناتي | شيرين في قسم الشرطة لسبب صادم



أصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب منذ قليل بيانا صحفيا أكدت فيه أنها كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الصحفيين بعد نشر أخبار مغلوطة منافية للحقيقة عن حياتها الشخصية، والزج باسم بناتها في تلك الأخبار بغرض تحقيق شهرة وإثارة الجدل حولها هي وأسرتها.

وجاء في البيان أنه تم بالفعل تحرير محضر ضد الصحفي، بالإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات.

 

بعد الكويت.. أصالة في قطر لإحياء حفل غنائي جديد| تفاصيل


تستعد المطربة أصالة للسفر إلى قطر خلال ساعات قليلة من الآن؛ لإحياء حفل غنائي جديد على شاطئ كتارا أرينا، وذلك يوم الجمعة القادمة.

ومن المفترض أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد الذى طرحته مؤخرا وكان يحمل أسم لحقت نفسي.
 

 

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد شقيقه عمر| صور

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه عمر من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام. 

ونشر عمر صور أثناء احتفاله مع شقيقه عمر معلقا “كل سنة وانت طيب يا أخويا طول عمرك بتملى قلوبنا بالحب والسعادة شكرا ياعمر”.
 

بمناسبة شهر رمضان.. نقيب الموسيقيين يصرف 600 جنيه لأعضاء النقابة

 

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين صرف بون قدره 600 جنيه لأعضاء الجمعية العمومية وحاملي كارنيه عام 2024 وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائما في تحقيق المزيد من النجاحات التي تحسب له خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة .

وقال مصطفى كامل هدف النقابة هو تحسين أوضاع الموسيقيين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهوده في زيادة المعاشات لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

 

وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان دورة اليوبيل الفضي لمهرجان الأفلام التسجيلية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، فعاليات الدورة الـ25، لمهرجان الإسماعيلية الدُولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وتُقام فعالياته في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024. 

 

نقيب الموسيقيين مصطفى كامل احمد الفيشاوي شيرين الفنان الراحل فادي إبراهيم

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