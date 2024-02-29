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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| آخر فرصة للتقديم بمسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية بصندوق رعاية المبتكرين.. انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

آخر فرصة للتقديم بمسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية بصندوق رعاية المبتكرين.. اليوم

أعلنت صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فرصة للانضمام إلى مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي يتم تنظيمها بالتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومنظمة Hult Prize العالمية.

 

الخميس.. آخر فرصة لمنح الدكتوراه من سفارة فرنسا لطلاب جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، إعلان دعم السفارة الفرنسية في مصر لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب المصريين الراغبين في إكمال مقترحاتهم في فرنسا.

 

انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

تستعد جامعه عين شمس لبدء لفعاليات مهرجان ثقافات الشعوب هذا العام تحت شعار "السلام".

ياتى ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، وليس فقط مكانًا للعلم والبحث والدراسة.

 

نجم حجمه 8 مرات مثل الشمس.. يظهر في سماء مصر الليلة

تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

 

اليوم.. جامعة حلوان تطلق آخر فعاليات معرض الفنون التشكيلية

تتابع اليوم  جامعة حلوان اخر فاعليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين  بالجامعة  “تحت شعار لون حلمك من أجل مصر”، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية .

 

حقوق القاهرة تعلن نتيجة دبلوم القانون الاجتماعي دور يناير

اعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن نتيجة دبلوم القانون الاجتماعي دور يناير 2024 شفوي 

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