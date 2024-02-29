نتيجة احتباس السوائل وتقليل التورم.. طرق طبيعية لعلاج انتفاخ الوجه

هناك عدة طرق طبيعية يمكن استخدامها لعلاج انتفاخ الوجه نتيجة لاحتباس السوائل وتقليل التورم. إليك بعض النصائح والوسائل التي يمكن تجربتها، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

طرق طبيعية لعلاج انتفاخ الوجه

شرب الماء بكميات كافية: يمكن أن يساعد شرب الماء بكميات كافية في تحسين التوازن السوائل في الجسم وتقليل احتباس السوائل في الوجه.

تقليل استهلاك الأطعمة المالحة: يجب تجنب الأطعمة المالحة أو تقليل استهلاكها، حيث يمكن أن يزيد الصوديوم من احتباس السوائل ويسهم في ظهور الانتفاخ في الوجه.

تجنب الكافيين والكحول: يمكن أن يساهم تناول الكافيين والكحول في تجفيف الجسم وزيادة احتباس السوائل. يفضل تجنبها أو تقليل استهلاكها للحد من انتفاخ الوجه.

تطبيق البارد: يمكن استخدام الكمادات الباردة أو الشاي البارد لتقليل التورم والانتفاخ في الوجه. يمكنك وضع كيس شاي أخضر مبرد أو قطعة قماش مبللة بالماء البارد على الوجه لمدة 10-15 دقيقة عدة مرات في اليوم.

تمارين الوجه: يوجد بعض التمارين البسيطة التي يمكنك ممارستها لتقوية عضلات الوجه وتحسين تصريف السوائل. على سبيل المثال، يمكنك فتح فمك وإغلاقه ببطء عدة مرات، وتكرار حركة تقليد الابتسامة والاسترخاء.

النظام الغذائي الصحي: تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والألياف يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف احتباس السوائل.

الراحة والنوم الجيد: يجب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، حيث يمكن أن يؤدي الإجهاد وقلة النوم إلى احتباس السوائل وزيادة في الانتفاخ.

مع ذلك، إذا استمر انتفاخ الوجه والتورم بشكل مستمر، فمن المستحسن استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد الأسباب المحتملة وتوجيهك نحو العلاج المناسب.