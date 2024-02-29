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فيديو جراف

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صدى البلد

حسمت المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل المثار حول عودتها لزوجها السابق حسام  حبيب، حيث أعلنت من خلال بيان حقيقة زواجهما للمرة الثالثة.

شيرين عبد الوهاب تنهي جدل عودتها لحسام حبيب 

خرجت المطربة شيرين عبد الوهاب بتصريحات صحفية اعلنت من خلالها حقيقة الانباء المتداولة حول عودتها لزوجها السابق المطرب حسام حبيب خاصة بعد انتشار شائعة حول عودتهما للمرة الثالثة .

جاء ذلك بعد ان زادت الشكوك من جانب متابعينهما بعد تداول فيديو لشيرين اثناء انسجامها على نغمات اغنية حسام حبيب الجديدة “كدابة” وترديدها الكلمات باتقان ثم نشر حسام حبيب نفس الفيديو بر خاصية ستوري انستجرام .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي .

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