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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف ومساعد وزير الخارجية يصطحبان سفراء دول أمريكا اللاتينية في جولة بالممشى السياحي لكورنيش النيل

صدى البلد

 

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والسفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية، في جولة بالممشي السياحي لكورنيش النيل،.ضمن برنامج زيارتهم لبني سويف،والتي  تستهدف الترويج للقدرات المصرية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، بهدف زيادة الصادرات وعرض فرص الاستثمار ، مما يوفر فرص عمل جديدة وتنامي الحركة السياحية الوافدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والاستفادة من قوة مصر الناعمة اقتصادياً ، بجانب إبراز جهود الحكومة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة عن طريق استعراض المشروعات القومية العملاقة في الطرق والكباري ومدن الجيل الرابع  وتوسيع الرقعة الزراعية  وتشييد المصانع، والسعى للاكتفاء الذاتي وسياسات التصدير 
جاء ذلك بحضور:،السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية"منسق الزيارة"، السيدة سكرتير ثان :مها العناني مكتب مساعد وزير الخارجية،الأستاذ مايكل جمال المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ،حيث ضم  الوفد سفراء وسفيرات دول ( بنما ، فنزويلا، كولومبيا، الأورجواي، تشيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، البرازيل،المكسيك، الدومينيكان ،الباراجواي، جواتيمالا، ألبيرو) ومن المحافظة : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ

وخلال الزيارة،استعرض محافظ بنى سويف مع وفد سفراء أمريكا اللاتينية ،أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمشروع،في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكورنيش النيل على مستوى الجمهورية وشملت: إنشاء ممشى العظماء، يحتوى على  مجموعة من المشاهير والأعلام والرموزمن أبناء المحافظة،بنظام الباركود( QR code) موجود على  اللوحة التذكارية، تحوى معلومات قيمة وتفصيلية عن الشخصية ، بهدف تخليد وتكريم هذه النوابغ والأعلام، وتنمية روح الانتماء لدى أبناء المحافظة، علاوة على باركينج ، ومطعم من دورين، ونافورة أرضية وأخرى راقصة ومارينا، ومنطقة ملاه أطفال، ومدرجات للجمهور ،ومجمعين للكافيهات ومحلات تجارية، و مساحات خضراء بطول الممشى، وأكشاك التجارية، وبوابات ذات طراز معماري  بها كود الإتاحة للتيسير على ذوي الهمم

محافظ بني سويف يستعرض فرص الاستثمار مع وفد من سفراء دول أمريكا اللاتينية

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وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ المشروع يعد ضمن خطة للتنمية السياحية ،في اطار إستراتيجية أوسع وهي أول استراتيجية تنموية محلية عام تم اطلاقها على مستوى محافظات مصر، وضمن استراتيجية أشمل ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، حيث تتمحور أهداف المشروع حول توفير متنفس حضاري للمواطنين وتعظيم القيمة المضافة من مورد للمحافظة مميز وله ميزة تنافسية واضحة.

من جانبهم  أبدى  مسؤولو وزارة الخارجية ووفد السفراء إعجابهم بمشروع الممشى السياحي، واحتوائه  على عناصر جمالية وترفيهية مميزة، وأصبح متنفسا حضاريا عظيما لأبناء المحافظة،ويمثل إضافة هامة وحيوية لمقومات المحافظة،مثمنين الجهد الكبير لمحافظ الإقليم  والأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة على تنفيذ هذا المشروع

 

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني الدكتور عاصم المشروعات القومية ا المصانع تينية تشييد دول أمريكا اللاتينية د وزير الخارجية زيلي سكرتير غنيم محافظ بنى سويف فادة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محور محافظات مصر

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