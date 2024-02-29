أخبار التعليم.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 |تفاصيل رسمية عنه الآن.. جامعة أسيوط تشهد حفل مسابقة "صحة كوكبنا" وتوزيع الدراجات على الفائزين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 |تفاصيل رسمية عنه الآن

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي 2024 بفارغ الصبر إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من جانب وزارة التربية والتعليم .

جامعة أسيوط تشهد حفل مسابقة "صحة كوكبنا" وتوزيع الدراجات على الفائزين

شهدت جامعة أسيوط؛ حفل ختام مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة، وتم من خلالها؛ توزيع الدراجات على الفائزين في مسابقات: ( الفيديو- البحث- ريادة الأعمال- ماراثون الجري).

برامج وأنشطة مميزة .. ماذا تقدم التعليم لـ الطلاب ذوي الهمم ؟| تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها للطلاب والطالبات أصحاب الهمم " للعام الدراسي 2023 / 2024 للمراحل التعليمية الثلاث .

وزيرة التعليم بقطر تشيد بجهود الارتقاء بأداء المنظومة في مصر

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، لبحث ملفات التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بالقليوبية

تنطلق يوم السبت القادم الموافق ٢ مارس القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية .. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية فى بوخارست بأن وزارة الخارجية الرومانية أعلنت عن فتح باب التقدم على برنامج المنح الدراسية للطلاب الأجانب للعام الدراسى 2024/2025.

القومي للبحوث يعلن عن مبادرة «أجيال» لتطوير مهارات الشباب للعام الثاني صيف 2024

تستعد وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث للإعلان عن مبادرة "أجيال" لتطوير مهارات الشباب للعام الثاني (صيف 2024)، والتي ينظمها المركز القومي للبحوث في إطار دوره المجتمعي لجميع فئات المجتمع، خاصة الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وتحت إشراف الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وبتنسيق من الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، رئيس وحدة المؤتمرات بالمركز القومي للبحوث.

وزير التعليم العالي:ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف تمكين هؤلاء الطلاب ودمجهم في المجتمع؛ باعتبارها من أولويات الدولة المصرية؛ بهدف الارتقاء بحياة هؤلاء الأشخاص، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

أستاذ سموم تحذر من تناول الدواء مع العصائر والمياه الغازية

أكدت الدكتور رشا عزت مصطفي، استاذ الاغذية والسموم بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن تناول الأدوية مع العصائر أو المشروبات الغازية أو الشاى باللبن من أحد العادات الخاطئة التى تؤثر على الأدوية ومفعولها، وأعتاد عليها البعض خاصة فى الإفطار فى رمضان، مشددة على ضرورة تبني عادات صحية عند تناول الأدوية وتجنب التداخلات الغذائية التي قد تلغي تأثير العلاج أو تؤثر سلبًا على صحة الفرد.