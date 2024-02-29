عاجل
غيرتها من الخالة خيرية .. أبرز تصريحات سلوى محمد علي بالإسماعيلية |صور الصحة: "هيئة التأمين الصحي" تنظم ملتقى تبادل الخبرات في علاج أمراض الشبكية أخبار التوك شو| مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الاتحادية.. ومدبولي: تسلمنا 5 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة وزيرة البيئة تؤكد حق الفلسطينيين في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الموارد الطبيعية وزيرة البيئة : نجهّز لإبرام اتفاقيات تخص قضية تدوير واستخدام البلاستيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوفى بوعده.. حسين لبيب يهدي عضوية الزمالك للبطل عبد الرحمن مصطفى كامل

صدى البلد

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عصر اليوم الخميس، البطل عبد الرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ " قادرون باختلاف" لمنحه العضوية العاملة لنادي الزمالك، في حضور كل من أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وعضو اللجنة البارالمبية، وعمرو الحداد نائباً عن وزير الشباب والرياضة.


وكان عبر عبد الرحمن مصطفى كامل أعرب عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك خلال الاحتفالية التي أقيمت أمس الأربعاء بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي أنهى إجراءات استخراج عضوية عبد الرحمن مصطفى كامل  .

ومن جانبه قال الكابتن حسين لبيب :" نعرب عن فخرنا بتواجد عبد الرحمن مصطفى في نادي الزمالك، وأتشرف نيابة عن مجلس الإدارة بتقديم كارنيه العضوية العاملة هدية له، وشرف لنا أن يكون عبد الرحمن عضواً في نادي الزمالك".

وأضاف رئيس نادي الزمالك :" عبد الرحمن مصطفى سيتواجد في الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك اليوم لتحليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الداخلية في مسابقة الدوري الممتاز".

وتابع :" فرع نادي الزمالك بالسادس من أكتوبر سيكون له أماكن مخصصة لذوي الهمم، وفقا لتأكيدات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي".

ومن جانبه أعرب عبد الرحمن مصطفى عن سعادته بالحصول على عضوية نادي الزمالك ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على سرعة تلبية أمنيته بالحصول على عضوية القلعة البيضاء.

1ca522f8-a2b0-4416-8334-6f02be17ca9a
1ca522f8-a2b0-4416-8334-6f02be17ca9a
ab5f04e7-bb59-410d-accb-717f018e3968
ab5f04e7-bb59-410d-accb-717f018e3968
cae3d9ac-63a6-477a-86ec-98618982b39e
cae3d9ac-63a6-477a-86ec-98618982b39e
2aba7849-d60f-4527-962b-64ae1ccfdf7a
2aba7849-d60f-4527-962b-64ae1ccfdf7a
4b2fb0be-d1ab-44d4-8b1a-6aedf7cac6b5
4b2fb0be-d1ab-44d4-8b1a-6aedf7cac6b5
5a05dd77-fe6c-4537-b3fa-af854b3ac611
5a05dd77-fe6c-4537-b3fa-af854b3ac611
4372680a-31a6-458b-8024-d5897c1eff72
4372680a-31a6-458b-8024-d5897c1eff72
ad7d9686-69ef-4334-b5a9-4e460c2baa62
ad7d9686-69ef-4334-b5a9-4e460c2baa62
48e9e5ac-b248-4dbf-ae69-032589ab38e6
48e9e5ac-b248-4dbf-ae69-032589ab38e6
d74c9674-61b3-49d9-bed7-4e96badd80d5
d74c9674-61b3-49d9-bed7-4e96badd80d5
837f4633-6ffd-4352-b490-47f81f818df1
837f4633-6ffd-4352-b490-47f81f818df1
الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكابتن حسين لبيب المهندس هشام نصر كارنيه العضوية قناة الزمالك وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

ترشيحاتنا

سعر تويوتا فورتشنر 2024 في مصر

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بالمنطقة الغربية العسكرية

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحي شرق نابلس

عقاب رادع .. قرار عاجل ضد المتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين

العاهل الأردني يعلن الاستمرار في إرسال المساعدات إلى غزة برا وجوا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بملابسها| شاهد

تحدث مرة كل 4 سنوات.. تفاصيل مدهشة عن السنة الكبيسة

جمبسوت جريء.. جوري بكر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ