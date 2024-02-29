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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وسائد هوائية تقي من حوادث الدراجات النارية.. فيديو

وسائد هوائية تقي
وسائد هوائية تقي من حوادث الدراجات النارية

ابتكرت شركة صينية تعمل في صناعة تجهيزات الدراجات النارية وسائد هوائية جديدة لـ سائقي الدرجات النارية ومحبي قيادة الدرجات النارية ستساعدهم علي النجاة و تقلل اضرار الحوادث التي تقع علي الطرق السريعة .

وسائد هوائية تقي من حوادث الدراجات النارية

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الدراجات النارية لا تحتوي علي أي وسائل أمان، وبالتالي عند تعرض سائقها لحادث علي الطرق السريعة ، فذلك يحدث به الكثير من الأضرار ويمكن تؤدي هذه الحوادث إلى الوفاة بسبب افتقار الدراجات النارية لعوامل السلامة والأمان .

وسائد هوائية تقي من حوادث الدراجات النارية

الوسائد الهوائية الجديدة كشف عنها عام 2020، وهي عبارة عن أكياس هوائية يتم ارتدائها أسفل جسم السائق ، وتعمل بناء علي توصيل مستشعرات حركة بها بشكل أوتوماتيك .

وسائد هوائية تقي من حوادث الدراجات النارية

وبالتالي عند استشعار الوسادة بالاصطدام تنتفخ ويدخل كامل جسد ورأس السائق بداخلها ، وذلك يمنع الإصابات البالغة التي يتعرض لها سائقي الدراجات النارية.

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