ينتشر بسوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه السيارات رغم زيادة أسعار السيارات الجديدة، بسبب الاحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي نتيجة عدم تواجد أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، ورغم ذلك يوجد بالسوق المصري إصدارات متنوعة من السيارات لاختيار السيارة التي تناسب المواطن.

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بالسوق المحلي

- سعه محرك ميتسوبيشي اكليبس كروس :

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بالسوق المحلي

عزم دوران ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 يصل الى 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصانا، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.6 ثانية، وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وبها خزان وقود تصل سعته الى 63 لترا.

- أبعاد ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 :

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بالسوق المحلي

تتوافر سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري بطول 4545 مم، وعرض 1805 مم، وارتفاع 1685 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

- وسائل السلامة والأمان بـ ميتسوبيشي اكليبس كروس :

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بالسوق المحلي

زودت ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 بعدد غير محدود من وسائل السلامة والامان منها حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكترونى، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 بالسوق المحلي :

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بالسوق المحلي

تباع سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بالسوق المصري بـ 4 فئات مختلفة في الأسعار والتجهيزات، وتباع الفئة الأولى بسعر مليون و675 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و740 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و800 ألف جنيه، والفئة الرابعة بمليون و870 ألف جنيه.