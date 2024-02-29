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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر جابر يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية

صدى البلد

سجل عمر جابر الهدف الأول للزمالك في مرمي الداخلية.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “83' عمر جابر يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمي الداخلية الزمالك 1 - 0 الداخلية".

 

علق الإعلامي أحمد شوبير على نهاية الشوط لمباراة الزمالك والداخلية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب شوبير : "نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل السلبي بدون أهداف".

 

 

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة فريقه في مباراة الداخلية في مسابقة الدوري في ظل غيابه عن اللقاء للإصابة.

 

 

وكان " شيكابالا" خرج من قائمة فريق الزمالك لخوض لقاء الداخلية بسبب معاناته من إصابة في القدم، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إراحته من لقاء اليوم.

 

 

ويستضيف الزمالك نظيره الداخلية في الجولة الرابعة عشرة  من مسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي تقام باستاد القاهرة الدولي.

 

 

 

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