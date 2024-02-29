نسرين طافش بملابس رياضية جريئة تثير الجدل

نشرت النجمة السورية نسرين طافش مجموعة جديدة من الصور لها في الهواء الطلق وترتدي ملابس كاجوال.

نسقت نسرين طافش جاكيت جلد أسود على Legging وTop أسود بسيط، مع حذاء برقبة عالية من دار Prada،

ونسقت توب يكشف بطنها وبنطلون رياضي ضيق جدا مثير جدا للجدل

والتقطت الصور بطريقة مثيرة للجدل يكشف تفاصيل جسمها

وكان بدأ السيناريست والمخرج الشاب سليم العدوي، أول أعماله السينمائية، بفيلم "المصيف"، الذي سيضم كوكبة من النجوم، ومن المقرر عرضه في صيف 2024.

تدور أحداث الفيلم في إطار دراما اجتماعية في أحد مصايف الأثرياء بالساحل الشمالي.