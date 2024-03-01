اوعي تشتريها .. علامة تؤكد تسمم البطاطس تسبب الوفاة

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية، منشورا يؤكد أن البطاطس تحتوي علي مادة اسمها السولانين الضارة جدا.

وقالت رئيس قسم الإرشاد البيطري، تكون هذه المادة في البطاطس التي يظهر بها اللون الأخضر

واللون الاخضر دليل علي تركيز مادة السولانين الضار والتي تتحول بمرور الوقت الي مادة سامة ويظهر التسمم بالسولانين.

وتابعت : في المعتاد بتحصل أعراض بسيطة ممكن مناخدش بالنا منها أو نرجعها لأي سبب تاني مغص، إسهال، غثيان أو قىء.



وأشار رئيس قسم الإرشاد البيطري، أنه في حالات التسمم الشديدة بالسولانين، وهذه نادرة الحدوث ممكن تحصل أعراض أشد حرقة في الحنجرة والحلق عموما، وأيضا :الصداع. دوار. هلوسة. ارتفاع في الحرارة، إصفرار الجلد وبياض العينين(صفرا). شلل في الأطراف ممكن توصل للوفاة.



ونصبحت باستبعاد هذا النوع إذا كان مجرد لون علي القشرة فقط ولم يصل لداخل الثمرة يمكن وقتها التقشير الآمن.

