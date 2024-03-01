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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رئيس لجنة سلامة الغذاء: تناول البلح بالسوس ليس له أضرار على الصحة

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن سوس التمر .

وقالت الدكتورة شيرين زكي، رمضان على الأبواب وضيف المائدة الدائم فيه هو التمر، وهناك أسئلة كثيرة جدا عن دود التمر وسوس التمر وخرافات ارتبطت بالتمر .

 وتابعت  رئيس لجنة سلامة الغذاء قائلة : "سوس ودود التمر من الآفات الشائعة في النخيل  الحشرة بتظل كامنة على شكل يرقة داخل التمرة طوال فترة الشتاء ، ثم تنشط وتكمل دورة حياتها بداية من فصل الربيع  .

 

 هل يجوز نأكل التمر الي فيه سوس أو دود ؟

وأكدت قائلة : نعم  يجوز نفتح التمرة وننضفها من الداخل ونأكلها فسوس التمر لا نجاسة فيه ولن ينقل امراض للانسان ، وقيل أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام جاءه تمر فجعل يفتش فيه  ويخرج السوس منه .

وأضافت أما بقى الخزعبلات السائدة عن فوائد دود التمر وإنه يلتهم الأميبا ويفتك بالجراثيم داخل جسم الإنسان ده كلام خزعبلي ليس له أي أساس علمي لأن دود الفاكهة والمحاصيل لن يحتمل أحماض المعدة وهيموت قبل ما يلتهم ورك أميباية واحدة .

البلح سوس بالبلح سوس سوس التمر همر السوس

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