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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال يهاجم مدرب الزمالك بسبب هذا اللاعب

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن مصطفى الزناري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يعد ثغرة كبيرة في الجبهة اليمني داخل القلعة البيضاء وهو ما وضح في مباراة الداخلية ببطولة الدوري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية " من وجهة نظري أن مصطفى الزناري ثغرة كبيرة في الجبهة اليمني داخل فريق الزمالك ويجب أن يعيد البرتغالي جوزيه جوميز النظر في مشاركته في هذا المركز في المباريات المقبلة ".

وتابع:"سيد نيمار أفضل لاعب يشارك في الجبهة اليمني مع فريق الزمالك في الفترة المقبلة والبرتغالي جوزيه جوميز قضى عليه فنياً ".

حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما امس الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.

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