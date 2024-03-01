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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توثيق تراث حلايب وشلاتين.. حفظ الثقافة الشعبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرى باحثو الأطلس زيارة ميدانية إلى منطقة حلايب وشلاتين، بهدف استكشاف وتوثيق العادات والتقاليد والحرف الشعبية الفريدة لسكان المنطقة، في إطار جهودها المستمرة لتوثيق التراث الثقافي الغير المادي في مختلف أنحاء البلاد.

 

بدأت البعثة الميدانية لحلايب وشلاتين بتوثيق الخيمة البدوية التقليدية ورصد الحرف الشعبية التي يصنعها السيدات من الخوص، بالإضافة إلى توجهها إلى قصر ثقافة الشلاتين وحضور حفل سمر وتوثيق بعض الأغاني الشعبية التراثية.

 

وقامت الباحثتان منى عبد العزيز وسعاد شريف بتنظيم ورش حكى شعبية في مدرسة اللواء حسين كامل بشلاتين، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من الأطفال. وفي مدينة حلايب، تم تنظيم لقاء مع شيوخ القبائل لمناقشة التراث والثقافة الشعبية.

 

وفي سعيها لتوثيق التراث الغذائي، قام الباحث محمد رمضان بزيارة عدد من الأهالي في منطقة حلايب وشلاتين لتسجيل الأكلات الشعبية الشهيرة وتوثيق تاريخها وطرق تحضيرها، وذلك بهدف حمايتها من الاندثار.

 

وتعد زيارة الفريق البحثي إلى قصر ثقافة الشلاتين ولقاء الشيخ أوهاج بمدينة أبورماد من أبرز النقاط التي تميزت بها البعثة، حيث تبادل الشيخ مع الفريق البحثي العديد من التفاصيل حول دور القضاء العرفي في حفظ الأمن وتسوية المشاكل.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود الرامية إلى توثيق التراث الثقافي والغذائي لها أهمية كبيرة في المحافظة على الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة، وفي الحفاظ على تراث الأجداد ونقله إلى الأجيال القادمة.

 

الأغاني الشعبية الحرف الشعبية منطقة حلايب وشلاتين ثقافة الشلاتين العادات والتقاليد التراث الثقافي

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