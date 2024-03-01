عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تندد بمجز.رة شارع الرشيد بقطاع غزة

صدى البلد

نددت إسبانيا ، اليوم الجمعة، بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة إكس إن "الطبيعة غير المقبولة لما حدث في غزة، حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الطعام، تؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار".

وأضاف أن "المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل دون عوائق"، مشددا على "ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي".

استشهاد وإصابة احتلال الاسرائيلي احترام القانون الاحتلال الإسرائيل الخارجية المساعدات الإنساني القانون الإنساني الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

بعد قرار الحكومة| جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة والتطبيق في هذا الموعد

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

اليوم الذروة|الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر المواطنين

موضوعات متعلقة

فرنسا تطالب بفتح تحقيق عاجل في مجز.رة شارع الرشيد بقطاع غزة

الخارجية الصينية تدين مجز.رة "دوار النابلسي" في قطاع غزة

ارتفاع أسعار النفط العالمية في تعاملات ختام الأسبوع

الخارجية التركية تدين الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في "دوار النابلسي"

انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

اليمن يدين مجز.رة الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في "دوار النابلسي"

3 انفجارات قوية تهز بانياس على الساحل السوري

ترشيحاتنا

فرصة للشباب.. العمل تفتح باب التسجيل على وظائف بالخارج.. اعرف الرابط والخطوات

بث مباشر .. صلاة الجمعة الثالثة من شهر شعبان بالحرمين الشريفين

التموين: استمرار فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس

فيديو ذبـ. ح ونصف مليون جنيه فدية.. مفاجآت في مقتل طالب الدقهلية

دعاء للميت يوم الجمعة مستجاب .. ردده الآن وحتى غروب الشمس

بداية من اليوم.. التموين تدوّن الأسعار على السلع وغرامات مغلظة للمحتكرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

العثور على ثعبان شديد السمية في مكان غير متوقع بغرفة نوم

شيرين رضا| إطلالات غريبة أثارت ضجة بعد تصدرها الترند

بسبب البطانة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان الحفلة

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ