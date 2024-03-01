عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسطورة من الزمن البعيد يفتتح عروض نوادي المسرح بالغربية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، فعاليات اليوم الأول من عروض نوادي المسرح بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات اليوم الأول بالعرض المسرحي "أسطورة من الزمن البعيد"، والمأخوذ عن رواية "أسطورة النداهة"، للكاتب الراحل د. أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه حول الطبيب "رفعت إسماعيل" الذي يعود لقريته ليجد أخاه وقد أصابه مكروه مما يطلق عليها النداهة فيحاول التوصل لهذا السر والسبب الحقيقي لما يعانيه أخوه.

العرض المسرحي بطولة مجموعة من المواهب الشابة بقصر ثقافة طنطا، ومن بينهم: أميرة عباسي، فاطمة نصر، محمد المحمدي، عبد الله أسامة، مروان بدر، محمد هاني، ناريمان أسامة، الإعداد الموسيقي إسلام علام، مكياج إيمان سمير، تصميم الديكور أحمد ياسين، تعبير حركي إبراهيم كابو، ومن إخراج إسلام علام.

هذا وقد شهد اليوم الأول للمهرجان العرض المسرحي "روبيرتو تزوكو يبحث عن روبيرتو تزوكو في قاع المحيط الأطلسي"، فكرة وإخراج محمود شيكابالا، مكياج وملابس فادية أحمد، إضاءة بسام عزت، مخرج منفذ آية يوسف، وبطولة عدد من المواهب المسرحية بقصر ثقافة طنطا.

عروض نوادي المسرح بالغربية تستمر حتى الثلاثاء المقبل، 5 مارس، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبحضور لجنة مشاهدة الأعمال، والتي تضم كلا من: المخرج محمد حجاج، ود. عبد الناصر جميل، ومحمد عبد الوارث، وشيماء زايد.

مسرح المركز الثقافي المسرح بمحافظة الغربية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة الثقافة أسطورة من الزمن البعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

الموضوع كبير عليه.. هجوم عنيف من رضا عبد العال على مدرب الزمالك

بعد قرار الحكومة| جدول المرتبات بـ الزيادة الجديدة والتطبيق في هذا الموعد

ترشيحاتنا

هجوم أمريكي بريطاني على مدينة الحديدة غرب اليمن

ألمانيا ترفض التعليق على تسريب تسجيلات صوتية من الجيش حول استهداف جسر القرم

من قتـ.ل نيرة صلاح.. تطورات ابتزاز طالبة جامعة العريش وقرار عاجل من الداخلية

اكتساح أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز

ضرب جسر القرم| روسيا ترد على التسجيل الصوتي لضباط الجيش الألماني.. تفاصيل

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب رفضهم العروسة.. لن تصدق ما فعله أهل العريس يوم زفافه في المكسيك

هل استخدام الصابون على البشرة يصيبها بالجفاف؟.. مفاجاة صادمة

حث امرأة أسترالية على حرق منزلها بسبب هذه الصور.. شاهد

ويبقى الأثر .. القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد

فيديو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

صدمة للدولار بالسوق السوداء وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ