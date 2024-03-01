أسطورة من الزمن البعيد يفتتح عروض نوادي المسرح بالغربية

شهد مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، فعاليات اليوم الأول من عروض نوادي المسرح بمحافظة الغربية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات اليوم الأول بالعرض المسرحي "أسطورة من الزمن البعيد"، والمأخوذ عن رواية "أسطورة النداهة"، للكاتب الراحل د. أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه حول الطبيب "رفعت إسماعيل" الذي يعود لقريته ليجد أخاه وقد أصابه مكروه مما يطلق عليها النداهة فيحاول التوصل لهذا السر والسبب الحقيقي لما يعانيه أخوه.

العرض المسرحي بطولة مجموعة من المواهب الشابة بقصر ثقافة طنطا، ومن بينهم: أميرة عباسي، فاطمة نصر، محمد المحمدي، عبد الله أسامة، مروان بدر، محمد هاني، ناريمان أسامة، الإعداد الموسيقي إسلام علام، مكياج إيمان سمير، تصميم الديكور أحمد ياسين، تعبير حركي إبراهيم كابو، ومن إخراج إسلام علام.

هذا وقد شهد اليوم الأول للمهرجان العرض المسرحي "روبيرتو تزوكو يبحث عن روبيرتو تزوكو في قاع المحيط الأطلسي"، فكرة وإخراج محمود شيكابالا، مكياج وملابس فادية أحمد، إضاءة بسام عزت، مخرج منفذ آية يوسف، وبطولة عدد من المواهب المسرحية بقصر ثقافة طنطا.

عروض نوادي المسرح بالغربية تستمر حتى الثلاثاء المقبل، 5 مارس، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبحضور لجنة مشاهدة الأعمال، والتي تضم كلا من: المخرج محمد حجاج، ود. عبد الناصر جميل، ومحمد عبد الوارث، وشيماء زايد.