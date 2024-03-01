بوحبيب يحذر: هجوم إسرائيل على لبنان سيؤدي إلي حرب إقليمية

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة، أن أي هجوم إسرائيلي على أراضي لبنان لن يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية.

وأضاف بوحبيب: “مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل، وردّنا كان هو الانسحاب من أراضينا"، موضحًا أن حزب الله والحوثيون أعلنوا أنهم سيوقفون الهجمات إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة.

في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية اللبناني أن بلاده تريد سلاما على الحدود، لكن شدد أيضًا: “ لكننا مستعدون للحرب إذا فرضت علينا."

وأضاف بوحبيب أن الحكومة اللبنانية تتشاور مع حزب الله، والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائي.. “نريد حلا كاملا مع إسرائيل على موضوع الحدود بيننا."

وبخصوص المستوطنيين الإسرائيلين، قال الوزير اللبناني أن ما يهم إسرائيل عودة السكان إلى المناطق التي نزحوا منها في الشمال. مضيفًا أن “الفرنسيين طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل."