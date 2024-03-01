إبراهيم سليمان .. نموذج مصري مشرّف بألمانيا | اِعرف حكايته في حوار شخصي

الكثير من الشباب يرواده حلم السفر للخارج لتحقيق الكثير من النجاحات و ليكون واجهة مشرفة لبلده في الخارج والكثير منهم بعدما يحقق ما يرضيه من نجاح يسأل ذاته ماذا عن مصر؟ يجب أن أفيد وطني الأم بخبراتي و نقل كل التطورات التي تحدث في الخارج وهذا ما فعله المهندس إبراهيم سليمان احد اعضاء الجالية المصرية في المانيا والذي وصفه علاء ثابت رئيس الجالية المصرية في برلين اثناء اللقاء بأنه أحد النماذج المصرية المشرفة في ألمانيا و دائماً يكون عونا للمصريين في برلين.

في البداية عرفنا بنفسك من هو ابراهيم سليمان ؟

انا شاب مصري أحمل الجنسية الالمانية منذ الصغر و التحقت بكلية الهندسة في مصر حيث ان والدي قرر ان يكون تعليمي الجامعي من بلدي الام و لكي يعزز لدي حث الانتماء بالوطن ... و بالفعل التحقت بكلية الهندسة جامعة القاهرة و بعد التخرج قررت العمل في مصر لبضع سنوات و من ثم قررت السفر الي المانيا مرة اخرى و أنشأت البزنس الخاص بي في مجال العناية الطبية حيث ان دولة المانيا من الافضل على مستوى العالم في هذا المجال و بالطبع تعرضت الي العديد من الاخفاقات في البداية " و تابع ضاحكاً حماس الشباب " ولكني استفدت كثيراً من التعثرات و جعلت مني شخص اقوى و أفضل " و نجحت الشركة الحالية حتى اصبحت من افضل الشركات في المانيا و نصدر لاكثر من 32 دولة على مستوى العالم



وأوضح سليمان خلال لقائه في صدى البلد ان النجاح في مصر له مذاق خاص … خصوصاً عندما يتعلق بمجال يهم كل المصريين و هو القطاع الصحي.

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