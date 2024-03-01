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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

17 ألف مشارك في الأسبوع الثاني لمبادرة الأسرة المصرية بالإسكندرية

نظمت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية مبادرة الأسرة المصرية للأسبوع الثاني علي التوالي التي تبنتها المديرية لجعل الرياضة أسلوب حياة هو الشعار الذى دشنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

 وقامت المديرية بتطبيقه فى جميع مراكز الشباب حيث تفتح مراكز الشباب أبوابها يومي الجمعه والسبت  اسبوعيا  ليستمع جميع أفراد الأسرة بممارسة نشاط رياضى المحبب إليهم وكذا اتاحه وقت لتجتمع الاسره فى نشاط واحد .

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استمتع أفراد الأسرة بألعاب ترفيهية ورياضات متنوعة، حيث يقضي الآطفال اوقات ممتعه مع أسرتهم في حدائق الالعاب.

وكانت الدكتورة صفاء الشريف قد أطلقت المبادره عبر الفيديو كونفرانس بالتزامن مع بدايتها بكافه الهيئات الشبابية و الرياضية بالإسكندرية.

وتهدف لخلق مناخ اسري داخل المراكز حيث يستمع جميع افراد الاسره المصريه الام والأب والأبناء وحتي الجد والجده بألعاب رياضيه تناسب كافه الاعمار وقضاء وقت ممتع في نشاط رياضي محبب ومفيد

جدير بالذكر ان المبادره شارك فيها في الاسبوع الاول ١٥ الف مشارك وقد شارك هذا الاسبوع ١٧ الف مشارك ليصبح اجمالي المشاركين ٣٢ الف مشارك علي مدار اسبوعين هم عمر المبادرة

وتنفذ هذه المبادرات فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بتفعيل المبادرات التي ترسخ رؤيه مصر ٢٠٣٠.

وتستمر مراكز شباب عروس المتوسط  فى تقديم خدماتها المجتمعيه وتفتح ابوابها من جديد لاحد اهم واكثر المبادرات المجتمعيه التى تخدم قطاع عريض من المجتمع السكندري.

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