مصطفى بكري ناعيا حلمى بكر: أحد أعمدة الموسيقى في العصر الحديث

نعى الإعلامي مصطفى بكرى، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض، قبل نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وكتب بكري عبر حسابه علي "x":" رحم الله الفنان الموسيقار حلمي بكر الذي رحل منذ قليل ، بعد صراع شديد مع المرض ، هو واحد من اهم أعمدة الفن الموسيقي في العصر الحديث ، العزاء للأهل وكل محبيه"



أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

وكان الموسيقار حلمي بكر قد نقل لأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية كما أكد مصدر مقرب من حلمي بكر.