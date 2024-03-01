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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة.. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من روندا

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء رحلتها من مطار كيجالي بروندا بسبب اصطدام بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على الممر.

وقالت مصر للطيران، في بيان، إنه أثناء إقلاع رحلتها رقم MS835 من طراز بوينج 737/800 من مطار كيجالى برواندا متجهة إلى مطار القاهرة وعلى متنها  116 راكب اصطدمت بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على الممر، الأمر الذى أدى إلي قيام قائد الطائرة بإلغاء عملية الإقلاع والعودة إلى الموقع مرة أخرى وذلك حفاظاً علي سلامة الركاب والطائرة .

كما تم انزال جميع الركاب من الطائرة ، وقامت مصر للطيران بتسكينهم بالفنادق بمدينة كيجالي لحين الانتهاء من فحص الطائرة والتأكد من إزالة أى اثار ناتجة عن اصطدام الطيور  بالطائرة.

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