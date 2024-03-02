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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

حلمي بكر
حلمي بكر

كشف فتحي بكر شقيق الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل الأزمة التي تعرض لها الفنان الراحل حلمي بكر، مشيرا إلى أن المستشفى الذي توفى فيها الفنان لا يوجد بها ثلاجة.

وأضاف فتحي بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"حزين من اللي بيحصل، زوجة حلمي بكر ترفض اعطائي تصريح الدفن وشهادة الوفاة، وهى مش عايزة تديني اي حاجة، واناشد الدولة لحل هذا الأمر".

وتابع فتحي بكر شقيق الموسيقار حلمي بكر، أنه:"حلمي بكر كان قيمة وقامة في المجتمع، ولا يصح ما يحدث مع الموسيقار الراحل حلمي بكر".
 

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