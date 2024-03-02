منخفض جوي وأمطار غزيرة تضرب الإمارات في هذه الأوقات

أفاد المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، بأن الإمارات تتأثر خلال الأسبوع الجاري بمرور منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب.

ووفق التقرير الصادر عن المركز الوطني؛ فمن المتوقع ، زيادة كميات السحب تدريجياً يومي الاثنين والثلاثاء من الغرب، وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة، يتخلّلها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة، وتكون غزيرة مع برق ورعد على بعض المناطق.

وأوضح المركز، أن الطقس سيكون يوم الاثنين مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرّقة من الدولة، كما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السُحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، وتصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً مع نشاط السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس سيبقى يوم الثلاثاء مُغبراً وغائماً بوجه عام، مع استمرار سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، وتصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و اعتبارا من الأربعاء؛ تقل كميات السحب والأمطار، وفقاً للمركز، ليصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة.

فيما الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً، خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.