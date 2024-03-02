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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدينة خنشلة الجزائرية ترتدي حلّة بيضاء بعد تساقط مكثف للثلوج| شاهد

صدى البلد

تساقطت كميات من الثلوج على مدينة خنشلة في منطقة الأوراس مما تسبب في إغلاق الطرق بالقرى الجبلية على غرار بوحمامة ويابوس وطامزة على خلفية تراكم الثلوج. وشهدت درجات الحرارة انخفاضًا حيث شعر السكان بالبرد.
 

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العاصفة الثلجية تشل الطرق

وتدخلت السلطات المحلية لفكّ الطرق حيث علقت السيارات ولم تتمكن من مواصلة طريقها بسبب العاصفة الثلجية، وهو ما أكده أحد المواطنين: "قامت السلطات المحلية في بلدة بوحمامة في وقت مبكر من الساعات الأولى لتساقط الثلوج بنشر وسائل ضخمة لإزالة الطرق المسدودة"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وحسب أحد سكان المنطقة فقد تدخلت السلطات المحلية من خلال فرق عسكرية ورجال الحماية المدنية بالمقاطعات بإزالة الثلوج على الطريق رقم 172 الذي يربط بلدية بوحمامة ببلدية قايس، مما يسمح للمواطنين بالتنقل.
 

مدينة خنشلة الثلوج درجات الحرارة يورونيوز عاصفة ثلجية

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